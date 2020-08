Genova. Alcuni pezzi di un cornicione pericolante sono caduti sul de hors di un ristorante in piazza Raibetta, nel cuore del centro storico, questo pomeriggio, poco prima della 17.

Alcuni detriti hanno sfiorato gli avventori del locale seduti al tavolo a consumare del cibo: immediato l’intervento di polizia locale e vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area, procedendo poi al controllo di quanto ancora pericolante.

Per fortuna non si registrano feriti, ma è stata soltanto una questione di orari: poche ore prima, in pausa pranza, il locale era praticamente pieno, e la situazione sarebbe stata ben più grave.