Piazza Montano, sottopasso chiuso per allagamento: rottura di condotta fognaria

Genova. Una forte puzza e l’acqua che continuava ad uscire: per questo motivo il sotto passo di piazza Montano è stato chiuso al pubblico.

Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale, che, in attesa dei tecnici, ha messo in sicurezza la zona, garantendo l’attraversamento pedonale nella piazza.

“Gli attraversamenti pedonali più vicini sono all’altezza di corso Martinetti e Via Degola – commenta Fabrizio Maranini, presidente Prima commissione Municipio II Centro Ovest – Speriamo si risolva tutto in fretta e venga affrontata presto la mozione presentata per istituire un attraversamento pedonale a raso”