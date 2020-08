Palmaro, lancia i mobili dalla finestra: macchine sfasciate e strada chiusa

Genova. Una rabbia incontenibile, scatenata da un raptus di follia, ha spinto una donna di Palmaro a gettare violentemente diversi mobili e oggetti dalla finestra di casa nella strada sottostante, procurando diversi danni alle macchine in sosta.

E’ successo questa mattina in via San Remo, a Palmaro, all’altezza del civico 122: la signora, per motivi ancora da chiarire, avrebbe afferrato in un impeto di rabbia, sedie, barattoli, e oggi vari per scaraventarli in strada.

Sul posto intervenuta la polizia di stato, con almeno 5 pattuglie e i Vigili del Fuoco, insieme ad un’automedica del 118. Non si registrano feriti.

Per la donna, al termine dell’intervento, è stato necessario un trattamento sanitario obbligatorio, tso, ed è stata portata via da un’ambulanza scortata dalla polizia. La strada sarà riaperta dopo che sarà bonificata dagli oggetti lanciati.