Genova. In vista del prossimo campionato di Serie C maschile, la Spazio Sport prosegue nell’intento di far crescere le fasce giovanili ed inserisce due giovani scuola Colombo Volley Genova nell’organico della prima squadra.

Si tratta di Emanuele Caldirola e Nicholas Montano. “Una bella esperienza per i due ragazzi che non potranno che approfittare dell’occasione per migliorare e accrescere le loro capacità nel massimo campionato regionale” affermano i dirigenti della società di Pontedecimo.