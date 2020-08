Pallavolo: bomba di mercato per la Spazio Sport

Genova. Dalla sabbia al parquet e ritorno! Grande colpo di mercato per la Spazio Sport, formazione di Pontedecimo che milita in Serie C maschile.

Il team biancorosso ha trovato l’accordo con il noto beacher genovese Massimiliano Azzolini per la prossima stagione indoor.

Ora per gli allenatori Matteo Cavallini e Carolina Costa, che possono contare su una rosa di tutto rispetto, è tempo di iniziare a lavorare per affrontare un campionato che si preannuncia impegnativo ed al tempo stesso intrigante.