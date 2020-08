Pallavolo, Amis-Admo: in Serie B ci sarà anche Federico Tomà

Lavagna. Si va completando la rosa con la quale la prima squadra della Scuola Federale di Pallavolo Amis-Admo disputerà il campionato di Serie B. Oggi è stata ufficializzata la riconferma di Federico Tomà, schiacciatore, classe 2001, 183 centimetri di altezza.

“Nonostante la stagione si sia interrotta all’inizio di una serie di partite importanti – afferma Federico -, credo che avremmo avuto i mezzi adattati per poterci guadagnare la promozione anche sul campo. All’Admo mi trovo bene con società e allenatori, siamo un gruppo molto unito e credo che questo sarà un punto di forza per affrontare la successiva stagione in Serie B, dove il livello sarà più alto, ma lavorando insieme possiamo migliorare tutti”.

“La promozione era un obiettivo che volevamo da tempo e ho tanta voglia di provare questa nuova esperienza – conclude Tomà -. Personalmente so che posso migliorare ancora molto sotto diversi aspetti e non vedo l’ora di riiniziare”.