Pallanuoto, modificate le categorie giovanili dal 2020/2021

Genova. La Federazione Italiana Nuoto ha modificato le categorie giovanili di pallanuoto, a partire dalla stagione 2020/2021.

Nella prossima stagione agonistica, le categorie di atleti e atlete saranno le seguenti.

Seniores: 21 anni e oltre (nati/e nel 2000 e precedenti)

Under 20: 20 e 19 anni (nati/e nel 2001 e 2002)

Under 18: 18 e 17 anni (nati/e nel 2003 e 2004)

Under 16: 16 e 15 anni (nati/e nel 2005 e 2006)

Under 14: 14, 13, 12, 11 e 10 anni (nati/e dal 2007 al 2011).