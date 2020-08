Pallanuoto, il presidente della Pro Recco Maurizio Felugo è positivo al coronavirus

Recco. Nuovo caso di coronavirus nel mondo della pallanuoto in Liguria.

La Pro Recco comunica che il presidente Maurizio Felugo è risultato positivo al Covid-19. Il numero uno biancoceleste non ha sintomi ed è in isolamento domiciliare. Felugo, precisa la società, non fa parte del gruppo che da ieri è impegnato nel ritiro di Olbia.

Poco più di un mese fa l’allarme era scattato per il centroboa Matteo Aicardi, originario dell’entroterra savonese, finito in ospedale con sintomi non gravi. Dopo il suo ricovero erano partiti gli accertamenti che avevano consentito di individuare il primo cluster di contagi a Savona, quello legato al ristorante Best Sushi.