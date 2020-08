Pallanuoto, Bogliasco 1951: il mare il primo allenamento

Bogliasco. Un tuffo collettivo nel caldo mare di agosto. È così che le ragazze del Bogliasco 1951 hanno affrontato, ieri pomeriggio, nelle acque antistanti la spiaggia cittadina, il primo allenamento della nuova stagione agonistica.

Archiviata, si spera in maniera definitiva, la parentesi Covid-19 che ha tra le altre cose impedito il regolare andamento dell’ultimo campionato, le giocatrici allenate da Mario Sinatra sono pronte per affrontare un nuovo torneo in Serie A1. L’undicesimo nella storia del Bogliasco femminile, il nono consecutivo. Ma questa volta le pallanuotiste biancazzurre avranno un onore del tutto inedito: quello di essere l’unica formazione ligure presente nella massima competizione nazionale.

Come sempre la compagine levantina si presenterà al via della stagione, previsto per sabato 10 ottobre, con una formazione dall’età media molto bassa e composta in grandissima parte da elementi provenienti dal proprio settore giovanile. L’unico volto nuovo rispetto all’ultimo torneo è per il momento quello della catanese Giorgia Amedeo. Oltre a lei nell’organico a disposizione di Sinatra troveranno poi spazio Carlotta Malara, Giulia Millo (capitano), Rosa Rogondino, Giulia Cuzzupè, Michela Crovetto, Alessia Mauceri, Viola Franci, Giulia Santinelli, Ludovica Isetta, Anna Albasini, Marta Carpaneto, Johanna Rayner, Maddalena Paganello, Aminata Sokna, Giulia Lombella e Bianca Rosta.