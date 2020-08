Ondata di caldo africano in arrivo, a Genova scattano tre giorni di “bollino giallo”

Genova. L’ondata di calore in arrivo sull’Italia si prepara a colpire anche in Liguria: il ministero della salute ha emesso il “bollino giallo” per Genova fino al 13 agosto.

Si tratta di un livello di pre-allerta che indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Il bollino giallo significa che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute. Stesse condizioni previste per Milano. Già oggi il caldo è da “bollino rosso” a Bolzano, domani anche a Firenze, Rieti e Roma.

Si consiglia quindi di limitare le uscite, pianificare le scorte di acqua, cibo e medicinali e prestare particolare attenzione ai soggetti più deboli, soprattutto gli anziani che vivono soli.

Colpa dell’alta pressione che è sempre bene salda sul Mediterraneo centro-occidentale. Aumenta ulteriormente l’umidità nei bassi strati e di conseguenza, viste le temperature elevate, il disagio fisiologico per afa. Nei prossimi giorni il tempo rimarrà nuvoloso e molto umido con possibili episodi di instabilità soprattutto nella giornata di mercoledì.