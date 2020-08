Nuovo ponte, il ‘maestro’ Domenico Bini gli dedica una canzone: “Genova risorgerai”

Genova. “Tu grande città, tu bella città, tu importante più che mai, con il nuovo ponte risorgerai”. Queste le parole che il ‘maestro’ Domenico Bini indirizza alla Superba, nel suo ultimo brano dedicato appunto al nuovo ponte Genova San Giorgio.

Bini, che si autodefinisce cantautore e chitarrista heavy metal, è un musicista ‘casalingo’ di Trani, ed è uno dei volti più noti tra gli youtubers italiani: la sua popolarità è esplosa in questi anni per merito delle sue interpretazioni e delle sue performance musicali con chitarra e voce, che, grazie alla loro ‘spontaneità’, lo hanno fatto diventare un fenomeno-web con oltre venti milioni di visualizzazioni. Una sorta di cantante-meme, travolto e innalzato a simbolo dal post surrealismo che domina i social, oramai diventati transgenerazionali. Con tutti i cortocircuiti del caso.

Il prolificissimo ‘maestro’, così è definito dai suoi follower, è solito comporre delle “instant song” sui fatti e gli eventi che attraversano la cronaca nazionale e la sua vita privata. Non poteva mancare, quindi, il nuovo ponte di Genova, per il quale il cantautore si esibisce anche in un assolo di armonica.

Domenico Bini, premiato nella sua attività di videomaking anche dalla stessa YouTube per via della sua popolarità (e dei numeri che fa girare), è diventato anche meta di pellegrinaggio dei suoi fan, che si recano a Trani per incontrarlo e scattare il selfie d’ordinanza con lui. Il web è così, specchio dell’umanità dove ogni cosa rivela e giustifica il suo contrario: il brutto diventa bello, le tragedie diventano modello, e il niente diventa tutto.