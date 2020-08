Nuovo ponte, finalmente il simbolo di divieto di transito sparisce dalle mappe

Genova. Ora si tratta solo di aspettare che anche la grafica tratteggiata, da cantiere in via di ultimazione, scompaia. Ma almeno, a sparire dalle mappe infotraffico sul sito web di Autostrade per l’Italia è il simbolo di divieto di transito che si trovava dal 14 agosto 2018 posizionato sul tratto percorso dal ponte Morandi. Con l’apertura del ponte Genova San Giorgio anche questo è un piccolo segnale di ritorno alla normalità.