Nuovi arrivi per Borgoratti, San Desiderio e Sporting Ketzmaja

Genova. Anche oggi, giovedì 20 agosto, arrivano alcune notizie di calciomercato.

In Prima Categoria, Damiano Pili è un nuovo giocatore del Borgoratti. Con questo acquisto la società rossoverde dichiara concluso il mercato di rafforzamento. Pili, attaccante leva 1987, ha già giocato nel Borgoratti in Promozione nella stagione 2011/2012. Nella scorsa annata era alla Sampierdarenese. Ha militato, tra le altre, con Angelo Baiardo, Serra Riccò, Borzoli, Certosa, PonteX.

Il San Desiderio comunica di essersi assicurato le prestazioni sportive per la stagione sportiva 2020/2021 dei seguenti giocatori: Luca Iannelli (difensore, classe 1994, scuola Sampdoria, negli ultimi anni ad Acqui, Little Club G.Mora e Marassi), Daniele Omodei (portiere, classe 1992, al ritorno in gialloblù dopo cinque anni tra San Martino e Borgoratti) e Filippo Sarubbi (difensore, leva 2001, in prestito dall’Athletic Club Albaro).

In Seconda Categoria lo Sporting Ketzmaja sarà ancora allenato da Francesco Morana. Nell’organigramma dirigenziale è entrato Marco Mineo. Tre i nuovi arrivi per i gialloneri: Alessandro Priano (attaccante, classe 1979, dal Bavari), Matteo Testore (centrocampista, dalla Sampierdarenese) e Matteo Trucco (difensore, classe 1986, dal Sori).