Novità per Vallescrivia, Sori e Casellese, due nuove iscritte alla Terza Categoria

Genova. Alcune novità di mercato calcistico, dalla Promozione in giù.

In Promozione, il Vallescrivia ha reso noto l’ingresso nell’organigramma societario di Luca Nannini (nella foto). Il suo ruolo sarà team manager della prima squadra. In passato ha militato in Avosso, Nuova San Fruttuoso, Molassana Boero e Ronchese.

In Prima Categoria, due ingressi nell’organigramma del Sori: Andrea Comparini nel ruolo di direttore sportivo e Mauro Mignone collaboratore. Sul fronte giocatori, arrivano Stefano Cagliani, attaccante leva 1988, dall’Athletic Club Liberi, ed Alessio Carboni, attaccante leva 1989, dallo Sporting Ketzmaja.

In Seconda Categoria, la Casellese ha tesserato quattro giocatori: il portiere classe 1994 Edoardo Vagge ed centrocampista classe 1995 Andrea Delucchi, Andrea Lo Cigno, ex della Sant’Olcese che torna in attività, e Cosimo Zucco, difensore classe 2000, ex Siderno e Brancaleone.

In Terza Categoria ci saranno altre due nuove squadre ai nastri di partenza. Una è il Don Bosco “B”, seconda squadra della società che ha ottenuto il salto in Seconda Categoria. L’altra è l’Asd San Giorgio, che giocherà le partite casalinghe sul campo di Sant’Eusebio. Il San Giorgio sarà allenato da Stefano Salvetti, ex collaboratore tecnico ed allenatore dei portieri di Polis e Pro Recco; il presidente sarà Mattia Spotorno.