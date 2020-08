Muzio si candida, sarà capolista a Genova e provincia per Forza Italia-Liguria Popolare

Genova. Claudio Muzio, attuale capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, si candida alle elezioni del 20 e 21 settembre prossimi. Sarà capolista per Genova e provincia della lista unitaria dei moderati e popolari che aggrega Forza Italia, Liguria Popolare e Polis e sostiene il presidente Giovanni Toti.

“Ho deciso di candidarmi – spiega – per proseguire il lavoro portato avanti in questi 5 anni, con spirito di servizio verso il nostro territorio e la nostra comunità. Sono stati anni di profondo impegno, segnati dal confronto quotidiano con le difficoltà di tante persone e con le problematiche che si trovano ad affrontare gli amministratori locali. Mi sono calato in questa esperienza facendomi promotore di molte iniziative mirate a dare risposte concrete ai cittadini”.

“Non voglio fare promesse che di solito lasciano il tempo che trovano”, prosegue Muzio. “Il mio impegno sarà quello di essere custode del voto di chi mi accorderà la sua fiducia, senza trasformismi o cambi di casacca, come peraltro ho fatto in questa legislatura. Continuerò a dar voce in Regione alle istanze del territorio con coraggio e determinazione, rendendo sempre conto del mio operato”.

“Metto a disposizione la mia persona, come ho cercato di fare in questi anni, con l’immutato proposito di potermi rendere ancora utile”, conclude.