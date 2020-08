Muzio (Forza Italia): “Regione sostenga i coltivatori colpiti dalla grandinata”

Genova. Con una lettera inviata stamane all’assessore regionale all’Agricoltura, il capogruppo di Forza Italia in Regione, Claudio Muzio, chiede un intervento di sostegno per le aziende e gli agricoltori le cui coltivazioni sono state colpite e gravemente danneggiate dalla violenta grandinata che ha interessato nella notte tra domenica e lunedì scorsi la Val Graveglia e altre aree dell’entroterra del Tigullio.

“In queste zone – scrive Muzio nella lettera – l’agricoltura rappresenta ancora un importante presidio territoriale, economico e sociale”.

“Con la presente sono perciò a chiedere, nell’ambito dei provvedimenti adottabili in questa fase che precede le elezioni, un intervento finalizzato al ristoro dei danni, un aiuto per sostenere tante aziende agricole e tanti agricoltori il cui lavoro è stato messo in ginocchio dagli eventi meteorologici dei giorni scorsi”, conclude Muzio.