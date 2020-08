Monte Aiona, ancora un disperso tra la nebbia: la ricerca sui sentieri

Genova. Giornata da dimenticare per gli escursionisti che hanno scelto come meta il monteo Aiona, nell’entroterra di Chiavari, la cui vetta, 1701 metri sul livelo del mare, è tra le più suggestive della regione: dopo una intera famiglia “sperduta”, in serata è arrivata la richiesta di un uomo disperso a causa della nebbia.

La ricerca è scattata a seguito della richiesta d’aiuto dell’uomo stesso, che in solitaria stava provando a scendere dal monte, ma è rimasto letteralmente intrappolato dalle condizioni atmosferiche.

Immediata quindi la spedizione dei soccorsi, vigili del fuoco e soccorso alpino, che non potendo usare l’elicottero, stanno procedendo in ascesa sui sentieri. Nel pomeriggio una situazione simile, con una intera famiglia rimasta bloccata dalle avverse condizioni del tempo, e che solo grazie all’intervento dei soccorsi è riuscita a riguadagnare la strada di casa.