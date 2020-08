Genova. Partirà nelle prime settimane di settembre l’attesa bonifica dell’area dell’ex campo nomadi di Molassana, situata in via Solimano, abbandonata da anni e divenuta in poco tempo un vero e proprio “buco nero” di tutta la vallata.

I lavori, che costeranno circa 80 mila euro, prevedono la rimozione della spazzatura abbandonata, la pulizia e bonifica e la riconversione in parcheggio e deposito mezzi per Aster, che in questo modo recupererà lo spazio in zona Gavette utilizzato per compensare i posti auto pubblici “sacrificati” durante il cantiere del viadotto Bisagno.

“Un progetto a cui tengo particolarmente – spiega l’assessore Pietro Piciocchi – quando il presidente D’Avolio mi ha portato sul posto, mi sono subito preso in carico questa situazione. I lavori dovrebbero durare circa un mese, e porteranno a risolvere una ferita antica per tutta la zona”

Ma non solo: “E’ qualcosa a cui tutto il territorio sperava da anni – conferma il presidente di Municipio Roberto D’Avolio – soprattutto perchè da un po’ di respiro alle tante attività dell’area e al contempo sblocca il capitolo Gavette-cantiere del viadotto. Come municipio siamo soddisfatti di essere riusciti a portare a casa questo risultato, dopo anni di proposte e studi”.