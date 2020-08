Molassana, cade con la moto in via Mogadiscio: codice rosso al San Martino

Genova. Incidente questo pomeriggi in via Mogadiscio nel quartiere di Molassana.

Un motociclista per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è finito rovinosamente sull’asfalto. E’ successo poco dopo le 15.

Sul posto l’automedica del 118 e la croce di San Gottardo. L’uomo è stato ricoverato in codice rosso l’ospedale San Martino, per dinamica. Non sarebbe in gravi condizioni.