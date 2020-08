Genova. Ligorna e Goliardicapolis, società collegate a livello dirigenziale, hanno reso noti ieri gli allenatori per la prossima stagione.

Sulla panchina dei biancoblù, che disputeranno il campionato di Eccellenza, ritorna Luca Monteforte. Ex allenatore di Arenzano, Finale, Sestrese, Loanesi, Sammargheritese, Savona, Cairese, Albissola, nella passata stagione aveva condotto i biancoblù fino al 25 gennaio.

I granata, in Promozione, saranno guidati da Andrea Di Somma. Con un passato da calciatore di successo, da qualche tempo riveste il ruolo dall’allenatore ed è reduce dalla scorsa stagione sulla panchina del Little Club James, squadra che ha condotto in tre distinti periodi.