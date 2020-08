Minaccia di morte i figli della compagna e la ferisce con un coltello: arrestato

Genova. Le urla che arrivavano dall’appartamento erano talmente forti che gli inquilini di un palazzo di via Spalato nel quartiere di Molassana hanno chiamato i carabinieri.

I militari hanno trovato un uomo, che aveva da poco accoltellato la moglie al braccio e a una mano dopo aver minacciato di morte i figli di lei.

L’uomo, poi identificato in Y.G.F. dominicano di 30 anni, è stato bloccato dai carabinieri della compagnia di San Martino. In mano aveva ancora un coltello di 16 cm. Il 30enne è stato arrestato per lesioni personali aggravate e portato nel carcere di Ge-Marassi.