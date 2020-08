Genova. Dopo la breve tregua con la pioggia che ha rinfrescato un po’ l’aria, una nuova rimonta anticiclonica che interessa il Mediterraneo Occidentale determina ritrovate condizioni di stabilità atmosferica.Tutto questo provocherà un lieve aumento delle temperature massime che sulla costa andranno da 28 a 31° C, nell’interno tra 27 e 31° C. Minime invece ancora su valori più che accettabili: tra 19 e 22° C sulla costa e tra 13 e 18° C nell’interno.

Secondo il Limet, l’Associazione ligure di meteorologia, nelle prime ore del mattino cielo in prevalenza sereno, con presenza di nubi medio-basse sul Tigullio orientale e sullo spezzino dove non si esclude qualche locale piovasco.

Nel corso della mattinata transito di velature da Ovest e, nel pomeriggio, cielo velato su tutta la regione, con qualche addensamento nuvoloso più consistente sui settori appenninici. In serata nubi basse copriranno il cielo sul settore centro-orientale.

Venti al mattino moderati da Nord-Est, tendenti a ruotare dai quadranti meridionali nel pomeriggio.

Mare mosso con moto ondoso in calo durante la giornata.