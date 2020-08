Genova. Alta pressione sempre presente sull’Italia, ma nei prossimi due giorni sulla nostra regione ci potrà essere un po’ di nuvolosità in più con anche qualche fenomeno nell’entroterra. Clima afoso lungo la fascia costiera, con possibili situazioni di disagio fisico. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 10 agosto, al mattino cieli sereni o al più velati sull’intera regione. Nel corso del pomeriggio probabile sviluppo di rovesci anche a carattere temporalesco sulle Alpi Liguri in spostamento verso la Val Bormida. Anche sull’Appennino centro-orientale non si esclude qualche fenomeno. Mentre lungo le coste troveremo stratificazioni medio-alte. Venti deboli, in serata in rotazione a nord con intensità fino a tesa sul settore centro-occidentale. Mare calmo. Temperature stazionarie o in lieve calo lungo i litorali ma con umidità medio alta: saranno comprese sulla costa tra 22 e 34 gradi, nell’interno tra 11 e 33.

Domani, martedì 11 agosto, giornata nel complesso stabile con velature lungo la fascia costiera, nel pomeriggio sviluppo di rovesci nell’entroterra. Venti deboli e mare calmo. Temperature: generalmente stazionarie, ma con umidità elevata lungo le coste (disagio per afa).

Mercoledì 12 agosto tempo generalmente stabile e soleggiato ovunque, nel pomeriggio consueta instabilità sui rilievi. Temperature stazionarie ma sempre afoso lungo le coste come da avviso.