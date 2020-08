Genova. Ancora 24-36 ore di caldo molto intenso. Tra domenica e lunedì l’arrivo di una perturbazione determinerà temporali sparsi e un ricambio d’aria. Ecco le previsioni meteo degli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, sabato 2 agosto, ultima giornata di afa e caldo intenso. Oltre al soleggiamento diffuso segnaliamo la presenza di nubi basse sul Golfo al mattino con interessamento di limitati settori della fascia costiera. Nel pomeriggio non si esclude un breve temporale di calore sulle testate di Val Trebbia e Aveto unitamente alle Alpi Liguri. Fenomeni in esaurimento in serata. Venti deboli a regime di brezza o da sud. Mare poco mosso. Temperature stazionarie con tassi di umidità elevati sulle coste con conseguente disagio fisiologico per afa. Saranno comprese sulla costa tra 21 e 33 gradi, nell’interno tra 15 e 35.

Domani, domenica 2 agosto, ancora un po’ di disagio per l’afa, ma in attenuazione. Temporali localmente forti nelle zone interne tra pomeriggio e sera. Al mattino un po’ di nubi sparse alternate ad ampi spazi di cielo sereno. Nel pomeriggio deciso incremento dell’instabilità atmosferica nelle zone interne dove saranno possibili temporali. Fenomeni generalmente assenti lungo le coste dove il cielo si manterrà però parzialmente nuvoloso. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mare generalmente poco mosso. Temperature in provvidenziale calo.

Lunedì 3 agosto tempo instabile con temporali anche forti nelle zone interne, temperature in calo.