Genova. Alta pressione sempre protagonista sull’Italia. Sulla Liguria arriverà qualche annuvolamento, ma senza precipitazioni ed inserito in un contesto complessivamente soleggiato. Ecco nel dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 13 agosto. Avvisi: Disagio elevato per afa lungo le coste. Cielo e Fenomeni: Un po’ di nubi medio-alte transiteranno al mattino unitamente alla presenza di qualche nube bassa lungo la fascia costiera; non si prevedono precipitazioni. Nel pomeriggio aperture più convinte fino a cielo quasi sereno lungo le coste. Nubi pomeridiane solo nel profondo entroterra con qualche temporale sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata. Venti: Deboli o moderati meridionali. Mari: Generalmente poco mosso. Temperature: Generalmente stazionarie; tassi di umidità su valori elevati lungo la fascia costiera con conseguente marcato disagio fisiologico per afa. Costa: min 22/24°C, max 28/31°C. Interno: min 13/19°C, max 28/34°C

Venerdì 14 agosto. Avvisi: Disagio marcato per afa, specialmente lungo le coste. Cielo e Fenomeni: Al mattino banchi di nubi basse lungo le coste, in attenuazione con il passare delle ore. Altrove cielo sereno con qualche temporale di calore sulle Alpi Liguri e sulle testate di Trebbia e Aveto. Fenomeni in attenuazione in serata. Venti: Deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari: Poco mosso. Temperature: Generalmente stazionarie, clima afoso.

Sabato 15 agosto. Cielo e Fenomeni: Un po’ di nubi al mattino lungo le coste e nelle aree interne nel pomeriggio senza fenomeni, per il resto soleggiato. Caldo sempre afoso.