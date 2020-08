Lunedì 10 agosto. Avvisi: Disagio per afa lungo le coste. Si raccomanda di bere molta acqua e di evitare le uscite nelle ore più calde della giornata. Cielo e Fenomeni: Bel tempo per tutto il giorno lungo le coste con solo qualche rara nube bassa in serata tra savonese e genovese di ponente. Nel pomeriggio sviluppo di temporali di calore sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di levante in esaurimento entro sera. Venti: Deboli a regime di brezza. Mari: Calmo. Temperature: Stazionarie o in lieve calo lungo le coste ma con umidità elevata (disagio per afa come da avviso).

Martedì 11 agosto. Avvisi: Disagio per afa lungo le coste. Si raccomanda di bere molta acqua e di evitare le uscite nelle ore più calde della giornata. Cielo e Fenomeni: Giornata soleggiata lungo le coste con solo qualche rara nube bassa sul ponente durante la prima mattinata ed in serata. Ancora possibilità per temporali di calore nel pomeriggio sulle Alpi Liguri e l’Appennino orientale, Temperature stazionarie ma sempre afoso lungo le coste come da avviso.