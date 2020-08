Genova. Dopo il gran caldo degli scorsi giorni, la settimana in Liguria inizia con infiltrazioni di aria più fresca che potranno determinare un po’ di instabilità soprattutto nelle aree interne. Ecco le previsioni per oggi e i prossimi giorni da parte del centro meteo Limet.

Lunedì 24 agosto. Avvisi: al mattino venti fino a forti da nord specie sul settore centro-occidentale. Cielo e Fenomeni: possibilità di qualche rovescio o temporale sui versanti padani centro-occidentali, nuvolosità irregolare lungo la fascia costiera ma con schiarite via via più ampie. Nel corso del pomeriggio formazione di temporali sull’Appennino centro-orientale e sulle Alpi Liguri con possibili sconfinamenti lungo le coste dell’Imperiese; nuvolosità medio-alta alternata a schiarite sul resto della costa. In serata esaurimento dei fenomeni e cieli poco nuvolosi ovunque. Venti: al mattino fino a forti da nord specie sul settore centro-occidentale, nel pomeriggio moderati o al più tesi sempre dai quadranti settentrionali. Mari: stirato sotto-costa, mosso o molto mosso al largo. Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve flessione. Costa: min 17/23°C, max 26/31°C. Interno: min 9/16°C, max 25/29°C

Martedì 25 agosto. Cielo e Fenomeni: nuvolosità sparsa specie in mattinata, poi schiarite sempre più ampie. Venti: deboli da nord in mattinata, poi rotazione a sud con intensità sempre debole. Mari: generalmente poco mosso. Temperature: in ripresa di qualche punto nei valori massimi.

Mercoledì 26 agosto. Avvisi: nessuno. Cielo e Fenomeni: giornata prevalentemente stabile, qualche nube potrebbe interessare la costa centro-orientale e i rilievi nel pomeriggio. Temperature stazionarie,