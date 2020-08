Genova. Giornata in cui le nubi faranno la loro comparsa oggi in Liguria secondo il Limet, l’associazione ligure di meteorologia.

Nonostante l’alta pressione presente sulla nostra regione, oggi è previsto un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto sul settore centro-orientale, che però non sarà foriero di pioggia. Più a Ponente il fenomeno sarà meno compatto. Nel pomeriggio possibile qualche schiarita, ma sarà la volta delle velature che interesseranno un po’ tutta la regione, mentre in serata il cielo, soprattutto sul settore centrale, tornerà di nuovo a coprirsi di nubi basse.

I venti saranno deboli da Nord al mattino, nel pomeriggio si faranno moderati da Sud-Est sul Tigullio e tesi da Nord-Est sull’imperiese.

Mare al mattino poco mosso, dal pomeriggio mosso per onda lunga da Sud-Ovest.

Temperature: stazionarie o in leggero aumento, con disagio moderato per afa lungo i litorali. Minime tra i 22 e 25° C sulla costa, tra 12 e 17° C nell’interno. Massime tra 27 e 31° C sulla costa e tra 26 e 31° C nell’interno.