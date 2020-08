Mercato: innesti per Praese, Vallescrivia, Mignanego, Vecchiaudace, San Giovanni Battista

Genova. Il primo giorno di agosto ha riservato alcune novità di mercato.

In Promozione la Praese ha acquistato Andrea Sattin, centrocampista classe 1991 che lo scorso anno ha vinto il campionato con la Sestrese.

Proveniente dal Busalla, ex anche di Marassi, Sant’Olcese e Savignone, il portiere classe 1988 Davide Firpo approda al Vallescrivia.

In Prima Categoria, il Mignanego ha preso Alessio Cannizzaro, difensore leva 1988, ex Certosa e negli ultimi anni alla Sampierdarenese.

Due nuovi portieri per la Vecchiaudace Campomorone. Si tratta di Davide Alesso, ex Isolese e nella passata stagione al San Cipriano, e Lorenzo Copello, leva 1999, ex Casarza Ligure, San Cipriano, Rapallo e lo scorso anno al Cornia.

In attesa di sapere se giocherà oppure no in Seconda Categoria, il San Giovanni Battista si è assicurato Gabriele Jurato, esterno offensivo classe 1993, che ha militato in passato in Corniglianese, Cffs Polis, Voltri 87, Fegino, Priamar Liguria.

Nella foto del Mignanego: il direttore sportivo Di Terlizzi, Cannizzaro, Sardu, il direttore generale Ternelli e mister Vacca