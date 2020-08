Meningite batterica, genovese ricoverato al San Martino: scatta la profilassi sui contatti

Genova. Nuovo caso di meningite da meningococco a Genova, il primo dopo l’emergenza coronavirus.

La direzione del San Martino segnala la presenza di un 59enne, nato e residente a Genova, al quale è stata diagnosticata l’infezione batterica. Il paziente, comunica il policlinico, è in discrete condizioni generali di salute, vigile e orientato.

Si trova ricoverato al reparto di malattie infettive diretto da Matteo Bassetti, lo stesso che ha trattato i casi più acuti di Covid.

È stata avvertita, come da prassi, l’Asl 3 per effettuare la profilassi ai soggetti venuti a contatto con il paziente. Sul caso segnalato l’azienda sanitaria genovese sta effettuando una indagine epidemiologica e al momento risulta come contratto stretto solo un familiare che sarà oggetto di profilassi.