Genova. Migliorano le condizioni dei feriti rimasti coinvolti ieri nel pauroso incidente sull’autostrada A12 tra Chiavari e Rapallo dove si sono scontrati sei auto e un tir. Tra loro anche un’intera famiglia di albanesi residenti in Lombardia che i pompieri hanno estratto dalle lamiere della prima macchina travolta dal mezzo pesante.

La donna, 22 anni, è stata estubata e si trova attualmente ricoverata presso il trauma center dell’ospedale San Martino. Il padre, 33 anni, è invece ricoverato al reparto di osservazione breve intensiva del pronto soccorso. Ha riportato un trauma toracico e contusioni alla colonna vertebrale. La prognosi è di 25 giorni. La bimba, due anni, è stata portata al Gaslini ma per fortuna non è in gravi condizioni così come un altro bambino portato in ospedale.

In tutto sette le persone ferite, di cui cinque soccorse in codice rosso. Nessuno di loro risulta attualmente in pericolo di vita. In quel punto il traffico stava rallentando a causa di un restringimento di carreggiata, ma l’autista del camion non se n’è accorto in tempo ed è piombato sui veicoli in coda. Pesanti ancora una volta le ripercussioni sul traffico.