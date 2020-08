Matilde Pini, dal Basket Pegli alla A2: giocherà a San Martino di Lupari

Genova. Il Basket Pegli ha reso noto il passaggio di Matilde Pini alla Lupebasket, società di San Martino di Lupari che disputa il campionato di Serie A2.

“Auguriamo un sincero in bocca al lupo per la sua nuova avventura tra le grandi. Un’atleta, Matilde, che si è sempre contraddistinta per le sue qualità umane, che si è sempre fatta apprezzare dalle compagne e che le ha sempre supportate” dichiarano i dirigenti arancioblù.

Classe 2004, lunga di 182 centimetri, Pini è nata e cresciuta al Basket Pegli, società che l’ha supportata nel superamento di momenti di difficoltà e con la quale ha vissuto tantissime belle esperienze. Su tutte il terzo posto alle finali nazionali Under 16 nella stagione 2018/2019 e le numerose presenze con le formazioni giovanili della Nazionale, per le quali ha vestito anche i gradi di capitano.

Questo il saluto della presidente Antonella Traversa: “Per noi rimarrà sempre una di noi, sempre nel nostro cuore. Speriamo che anche lei ci porti nel suo durante le sue esperienze future”.