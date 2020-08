C’era anche Martina Bestagno fra le convocate al primo raduno della Nazionale di basket femminile guidata da Lino Lardo. L’atleta ligure è stata di scena al centro di preparazione olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma dove ha conosciuto il nuovo tecnico azzurro, mentre le sue compagne per la maggior parte hanno condiviso con la Bestagno il percorso nelle nazionali giovanili visto che ben 7 atlete su 28 sono nate dopo il 2000.

La giocatrice ligure, in forza alla Reyer Venezia è stata inserita in uno dei due gruppi che si è riunito nella Capitale. I primi impegni delle azzurre saranno a novembre con le qualificazioni all’EuroBasket Women 2021. Si partirà il 12 con la gara in Romania per poi spostarsi tre giorni dopo in Repubblica Ceca. A febbraio invece due impegni casalinghi con Danimarca è ancora Romania. Lo scorso anno le ragazze italiane hanno superato proprio le danesi dopo il ko all’esordio con la Repibblica Ceca.