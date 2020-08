Marassi, ginocchiate al petto della convivente fino a romperle lo sterno: denunciato 28enne

Genova. Ha litigato con la convivente a causa della gelosia e poi l’ha aggredita prendendola a ginocchiate in pieno petto.

L’aggressore è un uomo di 28 anni, di origine ecuadoriana. A chiamare la polizia il figlio della vittima, una giovane colombiana.

Quando i poliziotti delle volanti sono arrivati, intorno alle 19 di ieri nell’appartamento di Marassi dove vive la coppia hanno trovato la ragazza sofferente e con problemi respiratori.

Mentre il 28enne si giustificava dicendo di essere stato aggredito dalla partner con graffi e morsi, la donna ha mostrato agli agenti alcune foto di se stessa con lividi sul volto e occhi pesti, esito di pregresse violenze, mai denunciate, da parte del compagno. Portata in ospedale in codice giallo è stata refertata con un una prognosi di 30 giorni per frattura dello sterno.

I poliziotti hanno attivato il “protocollo Eva” e l’uomo è stato allontanato dall’appartamento, portando via i suoi effetti personali e restituendo le chiavi. E’ stato denunciato per lesioni aggravate.