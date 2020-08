Maltempo a Chiavari: muro frana su un ragazzo, nella notte evacuate due famiglie

Genova. Il maltempo che ha colpito in queste ore la nostra regione ha particolarmente flagellato il Tigullio, con danni per il vento e allagamenti per la pioggia.

A Chiavari, un ragazzo è rimasto ferito gravemente a causa del crollo improvviso di un muro della passeggiata a mare: è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo dalle macerie, per poi portarlo all’ospedale di Lavagna.

A Sampierdicanne una famiglia è stata evacuata dalla propria casa a causa di allagamenti in corso, mentre un’altra persona, residente in zona Chiesa delle Grazie, ha dovuto abbandonare la propria abitazione a causa dello scoperchiamento del tetto causato dal vento.

Decine gli interventi anche a Genova da parte dei Vigili del Fuoco, che hanno operato tutta la notte per rami pericolanti e allagamenti.