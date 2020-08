Mafia, Tosi: “In questi cinque anni M5s in prima linea, da Lega solo parole”

Genova. “Con stupore leggiamo le parole di Viale in merito alla visita a Genova di Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare sulla criminalità organizzata”.

Questa la riposta di Fabio Tosi, dopo le dichiarazioni di Sonia Viale: “L’assessore uscente dichiara di essere in linea con le parole di Morra, e cioè di essere a disposizione di chiunque voglia sensibilizzare i cittadini e far comprendere le nuove frontiere della criminalità. Davvero? Ricordo a Viale che in questi cinque anni, dagli otto esponenti del suo partito presenti in Consiglio regionale non sono mai arrivati documenti ufficiali (vale a dire: proposte di legge, emendamenti alle nostre proposte di legge o mozioni) sul tema della mafia”.

“Nel corso della X Legislatura, infatti, solo il Gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle ha affrontato il tema della criminalità organizzata, ottenendo anche risultati importanti. Che la tematica debba essere di tutti i partiti è indubbio, ma resta il fatto che in questa legislatura la Lega non ha mai affrontato il tema. Salvo parlarne ora: chi dunque sta usando la lotta al fenomeno della mafia per uso elettorale?”, dichiara il capogruppo e candidato alle Regionali 2020 Fabio Tosi.