Lutto per l’imprenditoria genovese: morto Alberto Isolani. Lunedì negozi chiusi

Genova. Il fondatore della famosa catena di negozi di ottica, Alberto Isolani, si è spento la scorsa notte all’età di 87 anni.

A darne l’annuncio al mondo dell’imprenditoria genovese un post su facebook, dove tutti i dipendenti lo ricordano così: “Orgogliosi di aver avuto l’onore e il privilegio di essere stati guidati da un grande imprenditore oltre che un grande uomo, esempio per tutti noi di lealtà e passione, che gli ha permesso di creare un’eccellenza riconosciuta in tutto il settore dell’ottica”.

Lunedì mattina si svolgeranno i funerali, e nel contempo tutti i negozi della catena sparsi in città resteranno chiusi per tutto il giorno in segno di lutto.