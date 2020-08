Litiga in coda al supermercato con un altro cliente e gli frattura la spalla

Genova. Un 48enne di Albaro è stato denunciato dai carabinieri del radiomobile per aver fratturato la spalla a un 54enne, anche lui genovese, all’interno di un supermercato.

E’ successo in via Albaro, nel levante genovese. Secondo quanto ricostruito la lite sarebbe scoppiata per futili motivi, vale a dire la precedenza nella coda alla cassa. Il 48enne ha prima spintonato, poi colpito la vittima.

Il 54enne è stato trasportato presso l’ospedale San Martino, dove gli è stata riscontrata la frattura dell’omero destro con una prognosi di 30 giorni.