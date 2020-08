Genova. Le segnalazioni sono arrivate alla polizia stradale già nella notte, da parte di alcuni cittadini, e questa mattina, dopo le 8e30 personale di Autostrade per l’Italia si è messo in moto per intervenire sui limitatori di sagoma pericolanti all’imbocco della galleria di Coronata.

Alcune delle transenne bianche e nere dei portali che si trovano appese alla volta del tunnel, per proteggere la galleria stessa dal passaggio di mezzi troppo alti, si sono staccate e sono rimaste penzoloni sfiorando la parte superiore dei tir che passano e rischiando, peraltro, di staccarsi.

Nel video che vi mostriamo si può notare quello che accade all’imbocco del tunnel Coronata in direzione ponente, sulla carreggiata nord del nuovo ponte Genova San Giorgio ma la stessa situazione si è verificata anche all’imbocco dopo il casello di Sestri Ponente.

Da Aspi dicono che il problema sarà risolto a breve. Nel frattempo però il traffico sul nuovo viadotto è già molto intenso. Ci sono code sia in direzione di Sampierdarena sia in direzione di Aeroporto.

Articolo in aggiornamento