Genova. Altri tre acquisti messi a segno dal Ligorna, in vista del prossimo campionato di Eccellenza.

La società genovese comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Luca De Martini, Andrea Anselmo e Simone Romei.

De Martini, esterno d’attacco, classe 1997, è un giocatore eclettico che fa della rapidità la sua arma migliore. Giunge in biancoblù dopo un’ottima stagione alla Goliardicapolis e un passato importante che l’ha visto protagonista con le maglie di Savona, Finale e Genova Calcio.

Anselmo, esterno classe 1993, abile in fase offensiva, abbina la corsa al suo prezioso mancino. Approda al Ligorna dopo le annate con le maglie di Finale e Savona.

Romei, centravanti, classe 1990, con un fiuto del gol decisamente importante, nelle ultime quattro stagioni ha militato in Albissola, Genova Calcio, Rivarolese e Rapallo Rivarolese, totalizzando complessivamente 57 reti. Il suo è un ritorno: in precedenza aveva giocato con Lavagnese, Fontanabuona, RapalloBogliasco, Albese, per poi passare al Ligorna.

In Prima Categoria, il Bargagli San Siro comunica di aver tesserato Matteo Cilia (difensore, leva 1989, ex Amici Marassi, Marassi e proveniente dall’Anpi Sport Casassa) e Simone Bernardini (portiere, leva 2001, dal Vallescrivia).