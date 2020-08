Chiavari. Salvezza già in tasca, testa libera per chiudere al meglio questa Serie B. I presupposti ci sono tutti. Al Comunale per l’occasione c’è anche… il pubblico! Non proprio all’interno ma appena fuori: i supporters biancocelesti infatti hanno seguito tutto il match da alcune gru piazzate appena all’esterno dell’impianto. Simpatica iniziativa dei tifosi biancocelesti che, così facendo, non hanno fatto mancare il supporto ai ragazzi di mister Boscaglia.

I biancocelesti scendono in campo con la coppia d’attacco De Luca alla seconda, ma a partire forte è il Cittadella che, con Panico, passa subito in vantaggio al 3°. Neanche il tempo di segnare il marcatore sul tabellino che l’Entella trova la replica: al 5° infatti i diavoli neri pareggiano i conti su corner. In tribuna stampa si pensa che il marcatore sia Coppolaro di testa, invece è Rizzo a segnare nella propria porta: 1-1.

Al 22° segna ancora Panico con un gran destro da fuori, ma la prima frazione si chiude sul 2-2 grazie a Manuel De Luca che, un girone dopo la rete del match d’andata, ritrova il gol. Si chiude così un primo tempo ricco di emozioni, da una parte e dall’altra.

L’Entella si ripresenta in campo indiavolata. Gran secondo tempo della squadra allenata da Boscaglia, che sfiora il vantaggio a più riprese. La più grande occasione ce l’ha Schenetti dagli undici metri al 34°, ma l’ex di turno si fa ipnotizzare da Maniero; sulla ribattuta si fionda Morra che colpisce di testa convinto di averla messa dentro al 100%. Addirittura si gira ed esulta ma… non è gol! La difesa del Cittadella infatti respinge miracolosamente sulla linea.

Alla fine è proprio la squadra di mister Venturato a trionfare grazie al gol di testa di Stanco al 42° su cross di Rizzo. A rendere meno amara la sconfitta dell’Entella è l’esordio assoluto di Simone Andreis. Il ragazzo di Albenga infatti è entrato al 56° con la testa di chi vuole fortemente dimostrare il proprio valore dopo mesi di duri allenamenti con la prima squadra trascorsi sognando l’esordio. Ieri sera, l’occasione giusta. Fiducia ripagata come meglio non avrebbe potuto. Prima sfiora il gol, poi si guadagna il rigore. In una partita che non dimenticherà mai. E che l’Entella, al di là della sconfitta e della salvezza già in tasca, ha onorato al meglio.

Il tabellino:

Virtus Entella – Cittadella 2-3 (p.t. 2-2)

Virtus Entella: Nikita Contini; Marco Sala, Marco Chiosa, Mauro Coppolaro, Marco Crimi (s.t. 12° Claudio Morra), Andrea Settembrini, Marco Toscano (s.t. 40° Jacopo Dezi), Andrea Schenetti, Luca Mazzitelli, Giuseppe De Luca (s.t. 22° Matteo Mancosu), Manuel De Luca (s.t. 12° Simone Andreis).

A disposizione: Andrea Paroni, Daniele Borra, Carlo Crialese, Krisztián Adorján, Moutir Chajia, Michele Currarino, Andrea Bruno. Allenatore: Roberto Boscaglia.

Cittadella: Luca Maniero; Domenico Frare (s.t. 1° Agostino Camigliano), Romano Perticone, Luca Ghiringhelli (s.t. 21° Christian Mora), Federico Proia (s.t. 19° Alessio Vita), Alberto Rizzo, Mario Gargiulo, Simone Branca, Giuseppe Panico (s.t. 19° Andrea Bussaglia), Michael De Marchi (s.t. 36° Davide Diaw), Francesco Stanco.

A disposizione: Alberto Paleari, Amedeo Benedetti, Cristian Ventola, Manuel Iori, Christian D’Urso, Marco Rosafio. Allenatore: Roberto Venturato.

Arbitro: Antonio Rapuano (Rimini). Assistenti: Pietro Dei Giudici (Latina) e Giuseppe Perrotti (Campobasso). Quarto uomo: Matteo Marcenaro (Genova).

Reti: p.t. 3° Giuseppe Panico (C), 5° aut. Alberto Rizzo (E), 21° Giuseppe Panico (C), 45° Manuel De Luca (E); s.t. 42° Francesco Stanco (C).

Ammonizioni: p.t. 12° Luca Ghiringhelli (C); s.t. 13° Francesco Stanco (C), 31° Simone Andreis (E), 35° Alberto Rizzo (C), 39° Agostino Camigliano (C), 45° Jacopo Dezi (E).