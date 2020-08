Lei gli chiede una sigaretta, lui le ruba cellulare e documenti: il ladro rischia il linciaggio

Genova. La polizia di Stato di Genova ha arrestato un 29enne, algerino, per i reati di tentato furto con destrezza e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima del furto, una 26enne genovese, si sarebbe avvicinata all’uomo all’interno dei locali dei distributori automatici h24 per chiedere una sigaretta. E’ successo in via Gramsci.

Approfittando della distrazione della giovane, l’ha spintonata per prenderle cellulare e documenti dalla borsa ed è poi fuggito con la 26enne urlante alle calcagna. Alcuni passanti, sentite le urla e notata la temeraria corsa dei due per attraversare la strada, hanno bloccato l’uomo nel marciapiede opposto.

Gli operatori delle volanti dell’ufficio prevenzione generale intervenuti, con non poche difficoltà hanno liberato il 29enne dalla presa dei passanti. Durante le fasi di accompagnamento in Questura l’uomo ha inoltre colpito con una gomitata al fianco uno degli agenti. Questa mattina sarà giudicato con rito direttissimo.