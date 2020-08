LED IrenPlus, l’offerta per illuminare la tua casa e risparmiare sull’energia

I consumi di energia elettrica sono una delle voci di spesa che incidono maggiormente sul bilancio familiare. Perciò riuscire nell’impresa di contenerli e pagare bollette luce meno salate, è un’importante conquista.

Scegliendo l’offerta LED IrenPlus si ha la possibilità di risparmiare sull’energia e illuminare la propria abitazione a basso impatto ambientale.

Perché conviene utilizzare le lampadine a led?

Prima di scoprire i dettagli della proposta Iren, è bene conoscere tutti i vantaggi dell’illuminazione led.

Rispetto alle lampadine a incandescenza, infatti, le lampadine led:

consumano meno ;

; durano di più ;

; sono più eco-friendly.

Disperdono meno energia e sono più efficienti delle lampade tradizionali e hanno una durata media che si aggira tra le 50mila e le 80mila ore (contro le mille ore di quelle a incandescenza).

Inoltre, consumando meno energia elettrica, le lampadine a led consentono un notevole risparmio e hanno un minore impatto sull’ambiente grazie al risparmio sulle emissioni di CO2.

L’offerta LED IrenPlus

Iren offre la possibilità di scegliere fra due kit di lampadine Led:

Iren Kit Led da 12 lampadine , che include 4 LED a goccia 60W attacco E27, 4 LED a goccia 40W attacco E27 e 4 LED a oliva 40W attacco E14;

, che include 4 LED a goccia 60W attacco E27, 4 LED a goccia 40W attacco E27 e 4 LED a oliva 40W attacco E14; Iren Kit Led da 6 lampadine composto da 2 LED a goccia 100W attacco E27, 2 LED a goccia 60W attacco E27 e 2 LED a oliva 40W attacco E14.

Il costo viene ripartito in piccole rate bimestrali Il prezzo del Kit da 6 lampadine è di 60€ ripartito in 6 rate da 10 € nell’arco di 12 mesi , mentre il Kit da 12 costa 96€ ripartito in 12 rate da 8€ nell’arco di 24 mesi

Gli utenti che aderiranno all’offerta LED IrenPlus riceveranno inoltre un bonus mensile sulla fornitura elettrica che darà diritto ad uno sconto in bolletta di pari valore al Kit Led prescelto.

Per i clienti che sceglieranno il Kit Led da 6 aderiranno all’offerta Iren Extra Small Luce che dà diritto ad un bonus in bolletta di 5€ per i primi 12 mesi di fornitura (con un risparmio totale di 60 €). Per coloro che opteranno per il kit da 12, invece, grazie all’offerta Iren Small Luce il bonus sarà del valore di 4€ per i primi 24 mesi, pari a 96 € di risparmio complessivo.