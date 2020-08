Lavori sulla rete gas, corso Perrone chiude da oggi per tre settimane

Genova. Da oggi e fino ai primi giorni di settembre è stata disposta con ordinanza del Comune di Genova la chiusura di corso Perrone all’altezza del civico 52 ovvero tra i piloni del nuovo viadotto e la zona commerciale.

La chiusura, decisa per questo periodo per impattare il meno possibile con il traffico cittadino, non è legata ai lavori sul nuovo ponte Genova San Giorgio ma a un intervento di sostituzione di una tubazione del gas da 800 millimetri di diametro che attraversa la strada perpendicolarmente.

Dei lavori si occupa Ireti, per Iren. I lavori sono iniziati questa mattina e, secondo il programma, si concluderanno intorno al 4 settembre, salvo imprevisti come ad esempio avverse condizioni meteo o complicazioni particolari.

Qualora si verificassero ulteriori problematiche in fase di esecuzione del cantiere, potrebbe essere richiesta una proroga dei tempi di almeno una settimana.