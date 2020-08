Lavagnese: Vincenzo Ranieri alla guida della Juniores

Lavagna. Alcune novità sono state ufficializzate dall’Usd Lavagnese 1919.

La società bianconera comunica di aver raggiunto l’accordo per la gestione della Juniores nazionale con mister Vincenzo Ranieri (nella foto), già vice di mister Nucera in prima squadra.

Ranieri potrà contare sulla collaborazione non di uno ma di due mister in seconda, cioè Giacomo Avellino, capitano della prima squadra, e Davide Carli, già allenatore degli Allievi Under 17 bianconeri nella passata stagione.

Simone Moreno è entrato a far parte dello staff medico bianconero. Simone, 22 anni di età, nato a Genova ma residente a Chiavari, discuterà la sua tesi di laurea in fisioterapia a dicembre ma ha già avuto modo di seguire meeting e corsi sul trattamento dei trigger point e sul recupero post pubalgia oltre a praticare per due stagioni con ila squadra del Casarza Ligure.

Simone Parma è il nuovo addetto stampa e web del settore giovanile lavagnese.