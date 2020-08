Lasciano la finestra aperta, i ladri entrano e portano via gioielli per 10 mila euro

Genova. I carabinieri di Genova Quarto indagano su un furto avvenuto in un’abitazione dello stesso quartiere del levante tra la tarda mattinata e il pomeriggio di ieri.

Secondo la denuncia depositata dai proprietari dell’appartamento qualcuno si è introdotto all’interno, approfittando di una finestra lasciata aperta, e hanno rubato tutto il possibile.

Oltre 10 mila euro il valore del bottino, tra oggetti in oro e argento. L’abitazione non aveva sistemi di allarme e l’area non risulta coperta da sistemi di videosorveglianza.