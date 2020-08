Ladro di profumi torna nello stesso negozio due volte in pochi giorni, arrestato

Genova. Per ben due volte nel giro di pochi giorni le telecamere di sorveglianza di una nota profumeria di via XX Settembre, a Genova, lo hanno ripreso mentre si infilava alcuni profumi nella biancheria intima, per nasconderli e uscire indisturbato.

Lunedì e martedì, a distanza di poche ore, con la differenza che nel frattempo i titolari avevano allertato la polizia locale.

Gli agenti del nucleo Reati predatori del I distretto territoriale, acquisite le immagini delle telecamere, sono riusciti a vedere i tratti somatici del responsabile. Il giovane, ricercato per furti aggravati commessi alla Spezia, è tornato nello stesso negozio ed è stato riconosciuto dal personale che lo ha disturbato impedendogli di rubare di nuovo.

Allertati gli agenti lo hanno intercettato in via XX Settembre, si era appena allontanato dall’esercizio commerciale. È stato fermato e fotosegnalato presso il gabinetto della Polizia locale presso il reparto Giudiziaria.

Dall’identificazione sono emersi i reati pregressi e l’ordine di rintraccio. Così gli agenti del nucleo lo hanno arrestato e denunciato sia per il furto in profumeria commesso lunedì sia per l’inosservanza delle norme sull’immigrazione in quanto irregolare sul territorio nazionale.