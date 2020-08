La Sportiva Murcarolo si tinge d’azzurro

Soddisfazione per la Sportiva Murcarolo che festeggia per la Nnova chiamata per tre giovani promesse allenate da Stefano Melegari. Andrea Licatalosi, Giovanni Melegari e Pietro Sitia, sotto la direzione del caposettore Valter Molea, faranno parte del team in preparazione per gli Europei che si svolgeranno a Belgrado sabato 26 e domenica 27 settembre.

Per la nuova sessione di allenamento collegiale per la squadra azzurra Junior. Il DT Francesco Cattaneo convoca gli atleti per altre 10 giornate di confronti a partire da sabato 8 agosto sino al termine dell’allenamento di martedì 18 agosto.

Nel frattempo in Serbia, a causa di un aumento dei nuovi casi COVID-19 nelle ultime due settimane, il governo serbo ha ripristinato misure di prevenzione. La Federazione serba di canottaggio conferma di avere il continuo sostegno della città di Belgrado e delle autorità mediche federali e il forte sostegno da parte della città e dei governi federali per ospitare la regata con le misure preventive necessarie e appropriate. La Federazione Italiana Canottaggio è in costante contatto con gli Organismi internazionali, che dovranno governare l’evento, e consentirà la partecipazione della nazionale junior, in osservanza delle eventuali decisioni del governo italiano, se la situazione sarà sotto controllo e se lo svolgimento delle regate sarà in sicurezza.