La Rossiglionese si rinforza in difesa con Matteo Perassolo

Rossiglione. Ancora un nuovo acquisto per l’Usd Rossiglionese 1924, che si appresta a disputare un campionato di Seconda Categoria da protagonista. Si tratta del jolly difensivo Matteo Perassolo (nella foto).

Il forte classe 2000, reduce da ottimi campionati con l’Ovadese Silvanese in Promozione e ambito da diverse società di categoria superiore, ha sposato il progetto bianconero. “Siamo sicuri che insieme ci toglieremo grandi soddisfazioni – dichiarano i dirigenti della Rossiglionese -. Cogliamo l’occasione per ringraziare la societa Ovadese e il loro presidente Piana, per la fattiva e proficua collaborazione. Benvenuto Matteo!”.

Sabato 22 agosto, in una partita amichevole, il Campomorone Sant’Olcese, squadra di Eccellenza, ha battuto 3-2 il Via dell’Acciaio, formazione di Promozione. Per i biancoblù doppietta di Gandolfo e un gol di Piacentini.