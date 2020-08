La Rari Nantes Camogli crea il settore femminile

Camogli. Piacevole novità per la prossima stagione sportiva pallanuotistica. La Rari Nantes Camogli tornerà a tingersi di rosa, creando il settore femminile. Si tratta di una stimolante avventura che nasce con l’obiettivo di allargare sempre di più la famiglia bianconera rafforzando uno dei settori giovanili più prestigiosi di tutta Italia.

“Ci tuffiamo in questa nuova avventura con grande entusiasmo e tanta voglia di crescere – racconta la responsabile Monica Boldrini -. Quando ho ricevuto la chiamata del presidente che mi ha prospettato l’idea di iniziare a costruire un movimento femminile ho accettato immediatamente. Partiremo dalle aquagol per poi provare, anno dopo anno, a crescere sempre più. Sarà una stagione particolare che verrà caratterizzata anche da quello che deciderà la federazione in base alle leve da iscrivere ai vari campionati, ma noi ci siamo e vogliamo ricominciare a colorare di rosa la Giuva Baldini. Abbiamo già iniziato a far divertire qualche ragazza nella nostra Base Mare. L’appuntamento, per tutte coloro che volessero provare, sino alla fine del mese di agosto, è il lunedì e il mercoledì dalle 10,30 alle 11,30”.

Nella culla della pallanuoto non poteva mancare il movimento femminile. Camogli riparte con un nuovo progetto per continuare a scrivere nuove pagine di storia. Nelle prossime settimane saranno comunicati ulteriori dettagli in merito alla ripartenza; per qualsiasi informazione è sempre possibile contattare la segreteria all’indirizzo segreteriarnc@yahoo.it.